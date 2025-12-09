Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pertamina Dinilai Hadir Saat Masa Sulit Masyarakat Akibat Bencana Sumatra

Selasa, 09 Desember 2025 – 13:05 WIB
Pertamina Dinilai Hadir Saat Masa Sulit Masyarakat Akibat Bencana Sumatra
Pertamina Patra Niaga mengoperasikan Pertamina Mobile SPBU yang telah dilengkapi nozzle pengisian di SPBU di wilayah terdampak bencana. Foto Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Padang, Sri Maryati, menilai Pertamina telah menunjukkan kehadiran nyata di tengah masyarakat pada masa-masa sulit bencana yang melanda Pulau Sumatra.

Bahkan kata Sri, Pertamina tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai bagian dari solidaritas nasional melalui aksi kemanusiaan, hal itu terlihat dari berbagai langkah yang dilakukan Pertamina untuk membantu masyarakat terdampak.

“Pertamina tidak hanya menjalankan perannya sebagai BUMN penyedia energi, tetapi juga menunjukkan empati mendalam sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia yang siap membantu masyarakat menghadapi masa-masa sulit akibat bencana,” ujar Sri saat dihubungi, Selasa (9/12).

Sri mengatakan peran strategis Pertamina tampak melalui penyaluran bantuan logistik dan penjagaan pasokan energi di wilayah terdampak.

“Pertamina telah berperan dalam membantu penanganan bencana di Sumatera melalui penyaluran bantuan logistik dan menjaga ketersediaan energi di daerah terdampak, serta menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemulihan masyarakat,” katanya.

Sri program kemanusiaan Pertamina sebagai wujud solidaritas nasional yang sejalan dengan mandat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Peran Pertamina melalui program Pertamina Peduli dan TJSL, termasuk bantuan air bersih dan sembako, adalah manifestasi nyata solidaritas nasional. Sebagai BUMN, Pertamina memiliki mandat ganda untuk mencari keuntungan sekaligus memberikan pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Sri, kehadiran fisik BUMN di lokasi bencana menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk rakyat.



