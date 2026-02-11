Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Dinilai Sigap Tangani Bencana Sumatra, Komisi VI DPR Beri Apresiasi 

Rabu, 11 Februari 2026 – 22:49 WIB
Pertamina Dinilai Sigap Tangani Bencana Sumatra, Komisi VI DPR Beri Apresiasi  - JPNN.COM
Gedung Pertamina. Foto: dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR mengapresiasi Pertamina, yang dinilai sigap menangani bencana Sumatra di tengah kondisi tidak mudah.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dan Pertamina, Rabu (11/2). Selain itu, RDP juga membahas mengenai rencana penyaluran gas melon ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Saya ucapkan terima kasih soal gerak cepat Pertamina, dalam membantu masalah bencana di Sumatra Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatra Utara. Di Sumbar saya merasakan betul bagaimana cepatnya Pertamina, salah satu BUMN yang responsif untuk membantu Pemerintah menyelesaikan permasalahan bencana alam," kata Andre Rosiade.

Baca Juga:

Andre menggambarkan bagaimana jajaran Pertamina turun langsung mengatasi masalah di lapangan saat bencana terjadi.

Salah seorang yang disebutnya adalah General Manager (GM) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut pun, merespons cepat permintaan pengiriman BBM dan bantuan logistik untuk korban yang mengungsi di Sumbar.

Bahkan, Pertamina International Shipping juga bergerak cepat ikut mengamankan distribusi BBM di kawasan bencana.

Baca Juga:

Hal senada juga diungkapkan anggota lain, Darmadi Durianto. Dia mengatakan, cepatnya respons BUMN tersebut, tidak lepas dari kepemimpinan Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri yang selalu sigap menerima masukan di saat kapan pun.

”Pak Dirut ini responsnya cepat. Tengah malam pun, di WA dia jawab, responsif sekali. Apalagi ke masyarakat, responsif sekali. Saya pernah minta tolong dan itu langsung bergerak," serunya.

Jajaran Pertamina turun langsung mengatasi masalah di lapangan saat bencana terjadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Bencana  Komisi VI DPR  Bencana di Sumatra 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp