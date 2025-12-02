Pertamina Dirikan Posko Layanan Kesehatan Pasca-Banjir di Sumatra

jpnn.com, MEDAN - Pertamina melalui Fuel Terminal Medan Labuhan membuka Posko Layanan Kesehatan PascaBanjir, yang berlokasi tepat di depan Fuel Terminal Medan, Labuhan.

Posko ini disiapkan untuk membantu masyarakat Labuhan dan sekitarnya yang terdampak banjir beberapa hari terakhir, sekaligus sebagai bentuk respon cepat Pertamina dalam mendukung pemulihan kesehatan warga.

Warga penerima manfaat, Nazmi dan Siti Maryana, menjadi bagian dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat kehadiran posko tersebut.

Nazmi, yang hingga kini masih tinggal di area dengan sisa genangan banjir, merasa bersyukur atas layanan kesehatan yang diberikan Pertamina.

“Alhamdulillah ada pengobatan dari Pertamina. Kemarin kami sulit masak dan mengungsi. Dengan adanya posko ini kami bisa berobat, gatal-gatal kami diperiksa dan diberi obat,” ujarnya.

Lurah Pekan Labuhan, Roy Sulaiman Batubara, turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Pertamina.

“Cukup bagus, saya kira Pertamina selaku BUMN yang berlokasi di depan Labuhan ini sangat responsif terhadap warga sekitar. Bukan hanya saat banjir, tetapi pada hal-hal lain juga mereka selalu cepat turun tangan,” tuturnya.

Roy menjelaskan bahwa banjir di wilayahnya berdampak pada hampir 3.000 KK atau sekitar 10.000 jiwa.