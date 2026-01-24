Pertamina Dorong UMKM Agar Bisa Naik Kelas Lewat Program SMEXPO

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menggadakan program pemdampingan Pertamina SMEXPO (Small Medium Enterprise Expo).

Program itu untuk mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa naik kelas sekaligus meningkatkan penjualannya.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, Indonesia memiliki setidaknya 30,19 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menawarkan produk dengan keunggulannya masing-masing.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengungkapkan program ini merupakan salah satu cara paling efektif pengenalan produk kepada masyarakat.

Ajang jitu tersebut juga ekosistem pengenalan produk UMKM dalam bentuk marketplace SMEXPO.pertamina serta melalui event pameran produk UMKM yang digelar PT Pertamina (Persero) di berbagai kota.

Dia mengungkapkan, pengembangan UMKM menjadi salah satu program unggulan tanggung jawab sosial lingkungan Pertamina, sejalan dengan upaya Pertamina meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

“Pertamina SMEXPO terus dikembangkan, menjadi platform inovatif untuk kemajuan UMKM lokal melalui kolaborasi strategis antar UMKM, maupun sarana bertemunya UMKN dengan calon pembeli," jelas Baron.

SMEXPO menjadi puncak kegiatan UMKM binaan Pertamina.