Pertamina Dukung Diplomasi Budaya, Ekonomi, & Pengembangan SDM Unggul di Brisbane

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mendukung diplomasi antarnegara melalui budaya, ekonomi kreatif UMKM, dan pengembangan SDM terkait industri energi berkelanjutan.

Hal itu diwujudkan dalam rangkaian kegiatan, yakni Pesta Rakyat Brisbane, IndOz Conference 2025 dan Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025 yang digelar di Brisbane, Australia pada 21-23 Agustus 2025.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan sebagai BUMN Pertamina mendukung upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di kancah global.

Salah satunya melalui berbagai kegiatan yang bertujuan sebagai langkah diplomasi memajukan hubungan politik, ekonomi, dan budaya antara Indonesia dan Australia.

"Hubungan kedua negara sudah terjalin erat dan memiliki kepentingan strategis karena kedekatan geografis. Sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra strategis bagi Australia, kami meyakini kegiatan ini mendukung hubungan baik antarnegara, sekaligus membuka pasar baru bagi UMKM binaan Pertamina maupun program Pertamina Goes to Campus yang menjadi program utama di Brisbane," kata Fadjar.

Pada 21 Agustus 2025, Pertamina hadir dalam forum IndOz Conference 2025 di Brisbane City Hall. Acara ini merupakan forum bisnis terbesar Indonesia-Australia yang mempertemukan pemimpin industri, pemerintah dan akademisi.

Sementara pada 22 Agustus 2025, Pertamina berkontribusi pada Pesta Rakyat Brisbane yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Brisbane bersama KBRI Australia di King George Square.

Pada acara ini, Pertamina ikut memasarkan produk UMKM unggulan binaannya, untuk memperluas pasar dan konsumen UMKM Tanah Air.