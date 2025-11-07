Pertamina Dukung Pembalap Muda Berkiprah di Mandalika Racing Series Sepanjang 2025

jpnn.com, MANDALIKA - PT Pertamina (Persero) mengapresiasi lahirnya para pembalap muda nasional pada gelaran Pertamina Mandalika Racing Series 2025 yang telah mencapai babak final.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan Pertamina mendukung para pembalap muda nasional untuk terus berkiprah mengharumkan nama bangsa di kejuaraan internasional.

“Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia berkomitmen mendukung talenta muda untuk siap berkompetisi di kancah global. Kita telah memiliki Sirkuit Mandalika berstandar dunia yang bisa dioptimalkan untuk menggembleng para pembalap muda potensial di seluruh Indonesia,” ujar Muhammad Baron.

Baron menyampaikan Pertamina tidak hanya mendukung kiprah pembalap muda tetapi juga mendorong pengembangan industri otomotif nasional agar semakin memiliki daya saing secara global.

“Dampak gelaran Kejuaraan Nasional Balap Motor Sportbike di Sirkuit Mandalika memberikan multiplier effect yang luar biasa termasuk pengembangan UMKM dan perekonomian daerah. Jadi harus sama-sama kita dukung dan sukseskan,” imbuh Baron.

Pertamina Mandalika Racing Series 2025 telah melahirkan pembalap muda di berbagai kelas Kejurnas Junior Sport 150 U-15, National Sport 150, National Sport 250 dan Supersport 600.

Selain itu, gelaran ini juga telah melahirkan Juara Umum kelas Superbike 1000 Community, Supersport 600 Community, Sport 250 Community MRS dan Community Pro.

Puncak event bergengsi ini dimeriahkan dengan Ajang Championship Night yang menjadi penutup rangkaian Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike, Pertamina Mandalika Racing Series 2025 yang berlangsung di area pitlane Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok NTB, Minggu 2 November 2025.