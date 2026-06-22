Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Pertamina Dukung UMK di Jakarta Fair, Puluhan Pedagang Kuliner Terima Bright Gas

Senin, 22 Juni 2026 – 20:13 WIB
Pertamina Dukung UMK di Jakarta Fair, Puluhan Pedagang Kuliner Terima Bright Gas - JPNN.COM
Pertamina menyalurkan bantuan Bright Gas 5,5 kilogram kepada para pedagang usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya sektor kuliner yang berada di area Jakarta Fair 2026, Sabtu (20/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menyalurkan bantuan Bright Gas 5,5 kilogram kepada para pedagang usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya sektor kuliner yang berada di area Jakarta Fair 2026, Sabtu (20/6).

Bantuan tersebut merupakan dukungan nyata bagi keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang selama ini mereka jalankan di tengah meningkatnya kebutuhan operasional.

Senyum sumringah terlihat di wajah Rihana saat menerima bantuan Bright Gas 5,5 kilogram dari Pertamina di area kuliner Kampung Betawi, Gambir Expo, Jakarta Fair.

Baca Juga:

Bagi pedagang kuliner yang sudah bertahun-tahun mengadu peruntungan Jakarta Fair, bantuan tersebut terasa sangat berarti.

Selama ini Rihana hanya mengandalkan dua tabung gas untuk memasak berbagai menu andalannya, mulai dari nasi goreng, Bakso Malang, dan makanan lainnya.

"Sudah bertahun-tahun saya berjualan di sini, dan baru kali ini mendapat bantuan tabung gas beserta isinya. Alhamdulillah sangat membantu untuk operasional jualan sehari-hari," ujar Rihana penuh syukur.

Baca Juga:

Bantuan Bright Gas tersebut merupakan bagian dari program Pertamina untuk mendukung pelaku UMK, khususnya para pedagang kuliner yang ikut meramaikan Jakarta Fair 2026.

Bagi pelaku usaha kecil, energi merupakan kebutuhan utama yang menentukan kelancaran usaha.

Pertamina menyalurkan bantuan Bright Gas 5,5 kilogram kepada para pedagang UMK khususnya sektor kuliner di Jakarta Fair 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Umk  usaha mikro dan kecil  Jakarta Fair  Bright Gas  Kuliner  pelaku usaha 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp