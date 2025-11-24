Close Banner Apps JPNN.com
Pertamina Eco RunFest 2025 Jadi Ruang Edukasi Gaya Hidup Ramah Lingkungan

Senin, 24 November 2025 – 17:38 WIB
Pertamina Eco RunFest 2025 menjadi ruang inspiratif bagi publik untuk lebih memahami sekaligus mempraktikkan gaya hidup lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Pertamina Eco RunFest 2025 menjadi ruang inspiratif bagi publik untuk lebih memahami sekaligus mempraktikkan gaya hidup lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Tak sebatas menghadirkan kegiatan lari dan hiburan, tetapi juga diisi dengan rangkaian program edukasi lingkungan yang melibatkan berbagai komunitas, dan pegiat eco-living.

Dini Jembar Wardani dari Greeners.co, sebuah media yang fokus terhadap isu lingkungan hidup menilai Pertamina Eco RunFest 2025 sebagai ajang yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesadaran masyarakat.

Menurut Dini, konsep Eco RunFest tahun ini sangat relevan dengan isu lingkungan yang terus mengemuka.

“Pertamina Eco RunFest keren banget. Acara seperti ini semestinya terus dilakukan. Ada pemilahan sampah, workshop lingkungan, itu edukasi yang bagus banget untuk kami yang menyuarakan isu lingkungan. Masyarakat perlu tahu betapa pentingnya gaya hidup ramah lingkungan. Acaranya benar-benar edukatif,” ujar Dini saat berada di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu, 23 November 2025.

Dukungan serupa datang dari Business Development Associate Liberty Society, Mery Susan Kristiani Daniel.

Liberty Society dikenal sebagai social enterprise yang mengusung nilai keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas di Jakarta, Balikpapan, dan Manado.

Mereka mengolah sampah menjadi merchandise serta mendampingi korporasi untuk menciptakan event yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

