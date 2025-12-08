Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pertamina Energy Terminal Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan 2025

Senin, 08 Desember 2025 – 03:49 WIB
Pertamina Energy Terminal Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan 2025 - JPNN.COM
PT Pertamina Energy Terminal (PET) menggelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Strategis untuk memperkuat sistem keamanan, kesiapan personel, serta keandalan operasional dalam menjaga objek vital nasional sektor energi. Foto dok PET

jpnn.com, BANTEN - PT Pertamina Energy Terminal (PET) menggelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Strategis untuk memperkuat sistem keamanan, kesiapan personel, serta keandalan operasional dalam menjaga objek vital nasional sektor energi.

Kegiatan berlangsung di Lapangan Parkir LPG Terminal Tanjung Sekong, Cilegon, Banten dan melibatkan unsur TNI, Polri, Pam Obvitnas, serta berbagai fungsi strategis internal Pertamina Group.

PT Pertamina Energy Terminal merupakan anak usaha di bawah Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) Pertamina Group yang bergerak di bidang pengelolaan terminal energi strategis, termasuk LPG, BBM, dan produk turunan lainnya.

Apel dipimpin oleh Kolonel Inf Yoyok Pramudia selaku Pgs. Kasiops Korem 064/MY dan turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Cilegon, PT Pertamina International Shipping dan LPG Terminal Tanjung Sekong, serta unsur pengamanan perusahaan.

Dalam amanatnya, Pangdam III/Siliwangi menekankan pengamanan instalasi energi strategis merupakan tugas krusial dan harus dilakukan secara responsif, terukur, dan sinergis.

“Objek vital Pertamina memiliki peran yang sangat menentukan bagi stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Gangguan sekecil apa pun dapat berdampak luas pada ketahanan energi nasional. Karena itu, kesiapsiagaan satuan pengamanan harus ditingkatkan melalui koordinasi, profesionalisme, dan evaluasi berkelanjutan,” tegasnya.

Yoyok juga menggarisbawahi kompleksitas ancaman saat ini, mulai dari ancaman keamanan fisik, sabotase, tindakan kriminal, kecelakaan industri, hingga ancaman berbasis teknologi.

Apel menjadi sarana pengecekan personel, peralatan, prosedur, dan kemampuan respon cepat terhadap berbagai situasi darurat.

Objek vital Pertamina memiliki peran yang sangat menentukan bagi stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Gangguan sekecil apa pun dapat berdampak luas.

TAGS   PT Pertamina Energy Terminal  Pertamina Energy Terminal  pet  Pertamina 
