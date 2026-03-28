Pertamina Fasilitasi Arus Balik Lebaran, Ratusan Pemudik Kembali ke Jakarta

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina (Persero) untuk pertama kalinya menghadirkan layanan mobilisasi pemudik kembali ke Daerah Khusus Jakarta, yang merupakan bagian dari program Mudik Bareng Pertamina 2026.

Program ini merupakan komitmen Pertamina dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa mudik balik Idulfitri 2026 dengan melakukan perjalanan bersama yang nyaman, aman, dan hemat energi.

Lebih dari 900 peserta diberangkatkan kembali ke Jakarta secara serentak dari empat kota titik kumpul, yakni Cirebon, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Pelepasan pemudik dari Yogyakarta dilakukan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Condro Kirono di Stadion Mandala Krida, Sabtu (28/3).

Condro Kirono menyampaikan program ini tidak hanya menghadirkan kemudahan mobilitas, tetapi juga mencerminkan semangat kolaborasi dalam menjaga perjalanan yang lebih tertib dan efisien.

Dia mengatakan program ini merupakan bentuk kepedulian Pertamina dalam mendukung mobilitas masyarakat.

"Kami ingin mendampingi perjalanan dari awal hingga akhir, tidak hanya saat perjalanan mudik tetapi juga saat kembali ke Jakarta. Melalui penggunaan transportasi bersama, kami juga berharap dapat mendorong efisiensi energi sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama Lebaran,” ujar Condro.