Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Pertamina Fastron Melesat! Penghargaan Ini Jadi Bukti Kepercayaan Publik

Jumat, 17 April 2026 – 18:00 WIB
Pertamina Fastron Melesat! Penghargaan Ini Jadi Bukti Kepercayaan Publik - JPNN.COM
Pertamina Fastron berhasil meraih penghargaan dalam ajang WOW Brand Award 2026 untuk kategori oli mesin mobil. Foto: Pertamina Lubricants.

jpnn.com - Produk pelumas kendaraan roda empat milik PT Pertamina Lubricants kembali mencuri perhatian.

Pertamina Fastron berhasil meraih penghargaan dalam ajang WOW Brand Award 2026 untuk kategori oli mesin mobil.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil WOW Brand Survey, sebuah riset berskala nasional yang melibatkan ratusan merek dari berbagai kategori produk.

Baca Juga:

Survei yang berlangsung sejak Desember 2025 hingga Januari 2026 itu menilai pengalaman serta interaksi konsumen terhadap brand yang mereka gunakan.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Pertamina Fastron mampu menjaga hubungan yang kuat dengan konsumennya.

Kepercayaan yang terus terbangun dinilai menjadi faktor utama keberhasilan brand tersebut dalam mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan.

Baca Juga:

Vice President Marketing PT Pertamina Lubricants Nugroho Setyo Utomo menyebut penghargaan ini sebagai refleksi dari kepuasan pelanggan terhadap produk yang mereka hadirkan.

"Penghargaan ini menjadi cerminan atas kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk kami, khususnya Pertamina Fastron."

Produk pelumas kendaraan roda empat milik PT Pertamina Lubricants kembali mencuri perhatian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Fastron  Pertamina Lubricants  oli pertamina  pelumas pertamina  WOW Brand Award 
BERITA PERTAMINA FASTRON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp