Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pertamina Foundation Berkomitmen Hadir Dalam Situasi Darurat Bencana

Senin, 22 Desember 2025 – 20:40 WIB
Pertamina Foundation Berkomitmen Hadir Dalam Situasi Darurat Bencana - JPNN.COM
Pertamina Foundation memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, serta Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Foto dok Pertamina

jpnn.com, SUMBA BARAT - Pertamina Foundation memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana melalui penyaluran bantuan berupa tenda pengungsian, kelambu, kasur, makanan siap saji, serta obat-obatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, serta Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan tersebut disalurkan untuk mendukung kondisi hidup yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan dampak bencana secara terintegrasi.

“Pertamina Foundation berkomitmen hadir secara nyata dalam situasi darurat bencana. Kami memandang pemulihan sebagai proses berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada bantuan awal, tetapi juga pada penguatan ketkahanan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar President Director Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari.

Baca Juga:

Pertamina Foundation juga menegaskan dukungan pemulihan berkelanjutan melalui berbagai program sosial, antara lain dukungan pendidikan melalui program beasiswa, pemulihan dan penguatan UMKM, serta implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan pascabencana.

Sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan layanan publik, Pertamina melalui Pertamina Foundation turut menyalurkan bantuan dukungan operasional kepada RSUD Tanjung Pura, yang sebelumnya sempat mengalami penghentian layanan akibat terdampak banjir.

“Kami mengapresiasi dukungan Pertamina Foundation yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan jangka panjang yang berkelanjutan,” kata Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi.

Baca Juga:

Selain di Aceh Tamiang, Pertamina Foundation juga berperan aktif dalam mendukung penanganan korban banjir di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat, Pertamina Foundation menyalurkan bantuan kemanusiaan yang mencakup antara lain paket makanan siap saji dan pakaian layak pakai.

Pertamina Foundation memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana melalui penyaluran bantuan berupa tenda pengungsian, kelambu, kasur, makanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Foundation  Pertamina  darurat bencana  Pertamina Grup 
BERITA PERTAMINA FOUNDATION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp