Pertamina Foundation: Hari Anak Nasional Jadi Momen Tepat Tanamkan Jaga Bumi Sejak Dini

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Foundation menghadirkan pengalaman belajar langsung bagi anak-anak usia dini melalui kunjungan edukatif ke dua sekolah yang dikelola, yakni TK Bumi Patra I di Pondok Ranji dan TK Bumi Patra II yang berlokasi di Cempaka Putih.

Mengusung tema "Aku dan Orang Tuaku Peduli Bumi", kegiatan ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara anak dan orang tua dalam menerapkan kebiasaan ramah lingkungan sehari-hari, seperti memilah sampah, menghemat listrik dan air, menggunakan wadah ulang pakai (tumbler dan totebag), hingga memanfaatkan transportasi umum.

Kegiatan ini diikuti oleh total 75 siswa dan 77 orang tua pendamping, dengan rincian 57 siswa dan 54 orang tua dari TK Bumi Patra I serta 18 siswa dan 23 orang tua dari TK Bumi Patra II.

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Seluruh rangkaian acara disusun secara interaktif, edukatif, dan menyenangkan dengan mengangkat narasi utama "Pahlawan Cilik Penyelamat Bumi".

Anak-anak diajak memahami peran penting mereka sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab menjaga kelestarian bumi melalui enam kegiatan utama, dimulai dengan "Senam Go Green Ceria" sebagai pembuka yang penuh keceriaan.

Dilanjutkan dengan edukasi interaktif pemilahan sampah organik dan anorganik menggunakan media visual, serta simulasi games estafet pemilahan sampah ke dalam tiga kategori wadah, yaitu wadah hijau untuk sampah organik, wadah kuning untuk sampah anorganik, dan wadah merah untuk sampah B3.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan sesi "Kreasi dari Daun Kering", di mana anak dan orang tua berkolaborasi mengolah limbah alami menjadi karya seni kreatif seperti kapal, kupu-kupu, dan kereta api.

Sebagai penutup, siswa-siswi diajak melakukan aksi merawat tanaman, mencakup penyiraman tanaman yang dibawa dari rumah serta pemeliharaan lanjutan pohon semangka yang telah ditanam di sekolah melalui program keberlanjutan SAMUSAPO (Satu Murid Satu Pohon).