Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Gandeng Daqing Oilfield untuk Perkuat Bisnis Chemical Enhanced Oil Recovery

Kamis, 16 Oktober 2025 – 21:27 WIB
Pertamina Gandeng Daqing Oilfield untuk Perkuat Bisnis Chemical Enhanced Oil Recovery - JPNN.COM
Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti dan Vice President of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling di acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan minyak dan gas Daqing Oilfield Co., Ltd. untuk memperkuat bisnis Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) atau peningkatan produksi minyak dengan menggunakan injeksi bahan kimia (chemical) ke dalam lapisan batuan yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi (reservoir).

Sinergi ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti mengungkapkan Chemical EOR menjadi salah satu usaha Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak Pertamina.

Baca Juga:

Karena sumur-sumurnya sudah mature, sehingga perlu ada usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Injeksi pertama diharapkan dapat dilakukan tahun ini di Pertamina Hulu Rokan.

“Daqing Oilfield memiliki rekam jejak dan kompetensi di bidang chemical EOR, sehingga kerja sama ini diharapkan bisa membantu meningkatkan produksi minyak di wilayah kerja Pertamina,” ujar Hana dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Penandatanganan ini dilakukan Senior Vice President Technology Innovation & Implementation PT Pertamina (Persero) Hana Timoti dengan Vice President of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling. MoU akan berlangsung selama lima tahun.

Baca Juga:

“Pengembangan EOR butuh waktu supaya diperoleh hasil yang sesuai dengan target. Semoga dengan adanya kerja sama ini nanti ke depannya bisa memberikan hasil yang optimal terhadap penambahan produk minyak Pertamina,” tambahnya.

VP of Daqing Oilfield Co., Ltd., CNPC Fang Jungling mengungkapkan, setelah lebih dari 60 tahun melakukan eksplorasi dan perkembangan, Daqing Oilfield telah menciptakan sejumlah teknologi.

Pertamina menggandeng perusahaan minyak dan gas Daqing Oilfield Co., Ltd untuk memperkuat bisnis Chemical Enhanced Oil Recovery

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Daqing Oilfield  Bisnis  Minyak dan Gas Bumi  Kerja sama  produksi minyak  Hana Timoti  Mou 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp