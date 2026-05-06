JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Gandeng EOG Resources, Siap Pacu Produksi Migas Nasional

Rabu, 06 Mei 2026 – 14:00 WIB
Pertamina menjajaki penguatan kerja sama dengan perusahaan migas asal Amerika EOG Resources. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menjajaki penguatan kerja sama dengan perusahaan migas asal Amerika EOG Resources.

Kolaborasi itu sebagai langkah lanjutan atas kerja sama yang terjalin, guna mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Pertemuan antara Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, dengan jajaran pimpinan EOG Resources, yakni Joe Korenek (President EOG International dan Vice President International) serta Jonathan Chung (Director Business Development International) itu difokuskan pada pembahasan peluang pengembangan lanjutan dari kerja sama yang telah berjalan.

Kedua pihak mengeksplorasi potensi penguatan kolaborasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas reservoir, termasuk melalui penerapan teknologi multi-stage hydraulic fracturing, horizontal drilling, serta optimasi desain fraktur yang menjadi keunggulan EOG Resources.

Oki Muraza menyampaikan bahwa penguatan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan produksi migas nasional.

“Pertamina saat ini fokus pada pengembangan lapangan eksisting sekaligus mendorong pengembangan reservoir non-konvensional. Untuk itu, kami terus memperkuat kapabilitas, pengetahuan, dan penguasaan teknologi guna mendukung optimalisasi produksi secara berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan perkembangan dukungan kebijakan yang tengah berproses di Indonesia untuk mempercepat pengembangan migas non-konvensional.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih menarik serta memberikan kepastian bagi implementasi teknologi di lapangan.

Pertamina  EOG Resources  Produksi  migas 
