JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Pertamina Gandeng Waste4Change Kelola 5,79 Ton Sampah Setelah Event Eco RunFest 2025

Rabu, 26 November 2025 – 17:20 WIB
Pertamina Gandeng Waste4Change Kelola 5,79 Ton Sampah Setelah Event Eco RunFest 2025
Pertamina menggandeng Waste4Change untuk mengolah 5,79 ton sampah yang dihasilkan setelah event Eco RunFest 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina terus berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan untuk mendukung energi bersih.

Salah satunya melalui kegiatan Eco RunFest 2025 yang menyatukan kegiatan olahraga dengan gaya hidup berkelanjutan, melalui pengelolaan sampah yang dihasilkan setelah event Eco RunFest 2025.

Pertamina menggandeng Waste4Change untuk mengolah 5,79 ton sampah yang dikumpulkan dari tujuh titik pengumpulan selama pelaksanaan Pertamina Eco Runfest 2025 di Gelora Bung Karno pada 23 November 2025.

Seluruh sampah tersebut diangkut dan langsung diproses pada hari yang sama di fasilitas Rumah Pemulihan Material (RPM) Vida Bekasi yang dikelola Waste4Change.

Timbulan sampah tahun ini tercatat jauh lebih rendah dibandingkan prediksi awal 11 ton, meski jumlah partisipan meningkat.

Capaian tersebut juga menunjukkan perbaikan dari tahun 2024 yang menghasilkan 6,97 ton sampah dari estimasi 9 ton.

Penurunan timbulan ini menjadi indikator keberhasilan upaya pengurangan sampah di area acara, terutama melalui penyediaan water station dan kampanye ajakan membawa tumbler yang efektif menekan penggunaan kemasan sekali pakai.

Pengurangan timbulan ini juga memberikan dampak lingkungan yang positif, setara dengan menanam 72 pohon selama 10 tahun atau mengisi daya lebih dari 350 ribu smartphone.

Pertamina menggandeng Waste4Change untuk mengolah 5,79 ton sampah yang dihasilkan setelah event Eco RunFest 2025

