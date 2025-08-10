Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pertamina Gelar Road To Eco RunFest 2025, Ajak Komunitas Pelari Tebar Energi Sehat

Minggu, 10 Agustus 2025 – 13:11 WIB
Road to Pertamina Eco RunFest 2025 yang berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK), Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (10/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan Pertamina Eco RunFest 2025 ke-12 yang akan berlangsung pada 23 November 2025 mendatang di Istora Senayan Jakarta.

Sebagai ajang berlatih, Pertamina ajak komunitas pelari dan olahraga, seperti satria muda hingga komunitas pelari yang telah mendaftar sebagai peserta Eco Run dari masyarakat umum untuk mengikuti rangkaian kegiatan Road to Pertamina Eco RunFest 2025 yang berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK), Istora Senayan, Jakarta pada 10 Agustus 2025.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita, mengatakan gelaran Road to Pertamina Eco RunFest 2025 menjadi ajang pemanasan sekaligus ajakan untuk bersama-sama menyukseskan Pertamina Eco RunFest 2025 yang mengusung semangat hidup sehat, kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menginspirasi masyarakat untuk bergerak aktif, menjaga kesehatan, dan bersama-sama mendukung upaya keberlanjutan. Tidak hanya sekadar lari, ini adalah ajakan untuk menjadi bagian dari gerakan energi bersih dan ramah lingkungan,” ujar Arya.

Arya mengatakan melalui kegiatan ini, Pertamina berupaya membangun sinergi antara perusahaan, komunitas, dan masyarakat luas untuk terus menggaungkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan kegiatan ini menjadi momentum yang tepat untuk membangun kolaborasi antara perusahaan, komunitas, dan publik.

“Road to Pertamina Eco RunFest 2025 adalah bentuk kolaborasi yang menghubungkan semangat olahraga dengan misi keberlanjutan Pertamina,” ucap Fadjar.

Fadjar berharap semangat ini dapat terus mengalir hingga puncak acara Pertamina Eco RunFest 2025 pada 23 November mendatang. Pertamina Eco RunFest merupakan ajang lari yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pertamina.

Pertamina menggelar Road to Pertamina Eco RunFest 2025 yang berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK), Istora Senayan, Jakarta pada 10 Agustus 2025

