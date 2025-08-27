Pertamina Gencarkan Edukasi Energi kepada 19 Ribu Siswa SD Lewat Program PEN 8.0

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Komunitas Perwira Pertamina Peduli kembali menyelenggarakan program edukasi energi bertajuk Pertamina Energi Negeri (PEN) 8.0.

Acara tersebut dilakukan serentak di 28 kota pada Senin 25 Agustus 2025.

Kegiatan PEN menjangkau lebih dari 19 ribu siswa di 80 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan PEN merupakan kegiatan rutin Pertamina Group untuk memberikan edukasi seputar industri energi ke para siswa di jenjang sekolah, sekaligus memberi semangat untuk generasi muda untuk membangun negara. PEN saat ini sudah memasuki tahun kedelapan.

Mengusung tema 'Anak Hebat, Indonesia Kuat', program ini diikuti oleh 950 sukarelawan yang merupakan Perwira (Pekerja Pertamina).

Fadjar menyampaikan PEN merupakan bentuk kolaborasi Pertamina dengan dunia pendidikan.

"Kami berharap program ini menjadi wadah untuk Perwira Pertamina berkontribusi langsung ke masyarakat dan memberi manfaat untuk memajukan sumber daya manusia di Indonesia," ujar Fadjar dalam keterangannya, Rabu (27/8).

Ketua PEN 8.0 Hary Kuswanto menambahkan kegiatan ini hasil kolaborasi dari Komunitas Pertamina Peduli dan Agent of Change (AoC) di lingkungan Pertamina.