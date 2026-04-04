Pertamina Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran SPBE Cimuning

Sabtu, 04 April 2026 – 17:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kebakaran Stasiun Pengisian Bulking Elpiji (SPBE) PT Indogas Andalan Kita, Cimuning.

Melalui program Pertamina Peduli, bantuan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi di wilayah terdampak.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB, Susanto August Satria menyebut kebakaran yang terjadi pada Rabu (1/4) lalu itu, mengakibatkan sekitar 150 jiwa atau 50 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, terpaksa mengungsi.

"Setelah melakukan asesmen cepat di lapangan, Pertamina langsung mengirimkan bantuan krusial guna memastikan kesehatan dan kecukupan logistik warga di posko pengungsian tetap terjaga," katanya, Sabtu (4/4).

Beberapa poin utama bantuan yang disalurkan meliputi melalui Dapur Umum & Logistik dengan menjamin suplai pangan untuk 50 KK selama periode tanggap darurat (4–12 April 2026).

Penyediaan dua unit MCK (Mandi, Cuci, Kakus) portable untuk menjaga higienitas pengungsi.

"Pertamina juga menyalurkan selimut khusus bagi korban luka bakar yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit," ucapnya.

Selain itu, sebanyak 150 paket makanan siap saji telah didistribusikan sebagai langkah awal.