JPNN.com - Nasional - Sosial

Pertamina Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir & Longsor di Sumut

Jumat, 28 November 2025 – 11:03 WIB
Pertamina Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir & Longsor di Sumut
Tim Pertamina Peduli bergerak cepat hadir di lokasi membantu masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Sibolga pada Kamis (27/11). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Tim Pertamina Peduli bergerak cepat hadir di lokasi membantu masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Sibolga pada Kamis (27/11).

Bantuan ini diberikan sebagai respons cepat dalam penanggulangan bencana serta memberikan pelayanan sepenuh hati bagi masyarakat.

Bantuan juga merupakan bagian dari langkah Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Nataru) Pertamina, yang telah aktif sejak 13 November 2025, untuk membantu melayani masyarakat.



Pertamina menyerahkan bantuan, berupa 120 boks air mineral, 600 boks mi instan, 500 kg beras kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Posko Tanggap Darurat Pemprov Sumatera Utara (Sumut).

Selanjutnya, bantuan ini akan dibawa Gubernur Sumatera Utara melalui jalur udara menuju lokasi terdampak.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan Pertamina menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang terjadi.

Dia menyampaikan bantuan ini merupakan langkah awal untuk dapat meringankan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di masa tanggap darurat.

Tim Pertamina Peduli bergerak cepat hadir di lokasi membantu masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Sumut

