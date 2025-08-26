Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Pertamina Goes to Campus 2025 Memasuki Tahap Seleksi 822 Karya Ilmiah Mahasiswa

Selasa, 26 Agustus 2025 – 10:18 WIB
Energynovation Ideas Competition, sebuah kompetisi karya ilmiah mahasiswa tingkat nasional dalam rangkaian Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025 berhasil menarik partisipasi dari 822 mahasiswa yang berasal dari 247 perguruan tinggi di 30 provinsi di Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menutup pendaftaran Energynovation Ideas Competition, sebuah kompetisi karya ilmiah mahasiswa tingkat nasional dalam rangkaian Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025.

Ajang kompetisi ini berhasil menarik partisipasi dari 822 mahasiswa yang berasal dari 247 perguruan tinggi di 30 provinsi di Indonesia.

Antusiasme mahasiswa menjadi bukti nyata meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap isu strategis energi, transisi energi dan energi berkelanjutan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan Energynovation Ideas Competition yang menjadi salah satu ajang inovasi Pertamina untuk menyalurkan gagasan kritis sekaligus melahirkan solusi nyata bagi masa depan energi Indonesia.

"Kami bangga melihat semangat mahasiswa Indonesia yang siap berkontribusi melalui gagasan-gagasan inovatif," ujar Fadjar dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Fadjar menyampaikan karya ilmiah yang terkumpul dari kompetisi ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat maupun industri energi.

Karya ilmiah terdiri dari beragam topik mulai dari pengembangan energi terbarukan, pemanfaatan digitalisasi untuk efisiensi energi, hingga strategi dekarbonisasi.

Dari 822 karya, Dewan Juri Independen yang terdiri dari akademisi, praktisi dan pakar energi akan melakukan evaluasi dan seleksi.

