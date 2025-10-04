Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Buka Peluang Kerja Bagi Anak Muda Lombok

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 10:35 WIB
Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, menginspirasi anak muda, hingga pengalaman belajar siswa. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Deru mesin motor balap yang berlaga di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 tak hanya memacu adrenalin di lintasan, tetapi juga memompa semangat dan harapan ribuan warga lokal Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dari pedagang kaki lima, pekerja harian, siswa sekolah kejuruan, serta pelaku industri, semua merasakan denyut ekonomi dan pengalaman berharga yang dihasilkan ajang internasional ini.

Khusus anak muda Lombok, event dunia ini bahkan menjadi batu loncatan, merasakan lingkungan kerja yang profesional dan memperluas jejaring (network).

Olivia (22), warga asli Lombok yang bertugas sebagai petugas ticketing (registrasi), mengaku senang karena keberadaan Pertamina Grand Prix of Indonesia memberi pengalaman kerja baginya, juga teman-temannya.

“Betul, untuk anak-anak muda di Lombok ini jadi peluang rezeki. Selain ada tambahan penghasilan, ke depannya pengalaman ini juga bisa jadi batu loncatan untuk pekerjaan,” ungkapnya.

Hal senada dirasakan Adit, pemuda asal Sumbawa yang menempuh pendidikan di Lombok.

Dia bekerja sebagai crew lapangan di bagian Logistik.

Adit merasakan langsung dampak positifnya.

Pertamina Grand Prix of Indonesia terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan hingga pengalaman belajar siswa

