Pertamina Group Aktifkan Satgas Nataru, Siap Siaga Melayani Masyarakat Sepenuh Hati

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga dan mengupayakan pasokan energi ke seluruh pelosok Indonesia, sebagai wujud pelayanan Pertamina kepada masyarakat dengan sepenuh hati dalam menyongsong periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pertamina dan seluruh subholding yang berperan dalam sektor hulu hingga hilir migas, serta anak usaha jasa penunjang telah mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Satgas Nataru) untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama 24 jam.

Media Briefing Pertamina Group dalam rangka Satgas Nataru Pertamina Group di Jakarta, Rabu 26 November 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan Pertamina telah mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Natal & Tahun Baru (Nataru) 2025 sejak 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026.

Aktivasi Satgas Nataru 2025 ini lebih cepat dibanding jadwal Satgas Nataru tahun-tahun sebelumnya.

“Percepatan Satgas Nataru 2025 merupakan wujud komitmen Pertamina untuk senantiasa mengupayakan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di seluruh pelosok Indonesia,” kata Baron pada Media Briefing Pertamina Group dalam rangka Satgas Nataru Pertamina Group di Jakarta, Rabu 26 November 2025.

Berdasarkan perkiraan, puncak arus Natal dan Tahun Baru akan berlangsung pada 24-25 Desember 2025, 31 Desember 2025-1 Januari 2026, dan arus balik 2-4 Januari 2026.

Baron menjelaskan prioritas utama Pertamina adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat.