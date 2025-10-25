Pertamina Group Boyong 11 Penghargaan Soebroto 2025 dari Kementerian ESDM

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 15:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina melalui subholding dan anak perusahaan kembali menorehkan prestasi meraih 11 penghargaan Soebroto ke-8 Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, 24 Oktober 2025.

Penghargaan Soebroto merupakan bentuk apresiasi tertinggi Kementerian ESDM kepada badan usaha, lembaga yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan sektor energi dan sumber daya mineral nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri turut hadir memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pertamina Group yang meraih penghargaan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan komitmen Pertamina dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah melalui penghargaan Soebroto 2025. Penghargaan ini mencerminkan upaya konsisten Perwira Pertamina dalam inovasi menuju masa depan energi bersih,” ujar Fadjar.

Lebih lanjut Fadjar memerincikan penghargaan yang diraih di antaranya:

- Bidang Inovasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL) panas bumi: PT Pertamina Geothermal Energy Tbk – Area Lumut Balai

- Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM): PT Pertamina Geothermal Energy Tbk – Area Lahendong