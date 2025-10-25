Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Group Boyong 11 Penghargaan Soebroto 2025 dari Kementerian ESDM

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 15:39 WIB
Pertamina Group Boyong 11 Penghargaan Soebroto 2025 dari Kementerian ESDM - JPNN.COM
Pertamina Group kembali menorehkan prestasi dengan meraih 11 penghargaan Soebroto ke-8 Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian ESDM. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina melalui subholding dan anak perusahaan kembali menorehkan prestasi meraih 11 penghargaan Soebroto ke-8 Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, 24 Oktober 2025.

Penghargaan Soebroto merupakan bentuk apresiasi tertinggi Kementerian ESDM kepada badan usaha, lembaga yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan sektor energi dan sumber daya mineral nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri turut hadir memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pertamina Group yang meraih penghargaan.

Baca Juga:

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan komitmen Pertamina dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah melalui penghargaan Soebroto 2025. Penghargaan ini mencerminkan upaya konsisten Perwira Pertamina dalam inovasi menuju masa depan energi bersih,” ujar Fadjar.

Lebih lanjut Fadjar memerincikan penghargaan yang diraih di antaranya:

Baca Juga:

- Bidang Inovasi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL) panas bumi: PT Pertamina Geothermal Energy Tbk – Area Lumut Balai

- Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM): PT Pertamina Geothermal Energy Tbk – Area Lahendong

Pertamina Group meraih apresiasi pemerintah melalui 11 penghargaan Soebroto 2025 dari Kementerian ESDM

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Penghargaan  penghargaan Soebroto  Pertamina Group  Kementerian ESDM  Simon Aloysius Mantiri  ketahanan energi  Asta Cita 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp