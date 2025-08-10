Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pertamina Hadirkan Inovasi Anak Bangsa di KSTI 2025, Dukung Ketahanan Energi Nasional

Minggu, 10 Agustus 2025 – 10:53 WIB
Pertamina Hadirkan Inovasi Anak Bangsa di KSTI 2025, Dukung Ketahanan Energi Nasional - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto (lima dari kanan) saat mengunjungi booth 'Katalis Merah Putih' hasil kolaborasi Pertamina dan ITB di ajang Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BANDUNG - Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 menjadi panggung bagi kontribusi nyata PT Pertamina (Persero) dalam mendukung penguatan ekosistem riset, teknologi, dan industri guna mencapai ketahanan energi nasional.

Dalam gelaran yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/8), Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan meninjau langsung berbagai inovasi dalam negeri, termasuk sejumlah teknologi unggulan milik Pertamina.

Kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol kuat dukungan negara terhadap penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai pilar penting menuju Indonesia Emas 2045'.

Baca Juga:

Kepala Negara dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian teknologi bangsa.

“Saya ingin Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi pemain utama dalam teknologi dan industri global,” ujar Presiden Prabowo saat meninjau booth teknologi nasional termasuk 'Katalis Merah Putih' hasil kolaborasi Pertamina dan ITB.

Pamerkan Inovasi Strategis

Baca Juga:

Dalam konvensi ini, Pertamina menampilkan sejumlah teknologi strategis karya anak bangsa.

Salah satunya adalah Rig Merah Putih, rig pengeboran migas buatan dalam negeri hasil kolaborasi PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan PT Pindad (Persero).

Pertamina menghadirkan inovasi anak bangsa di KSTI 2025 sebagai bukti komitmen terhadap ekosistem riset dan teknologi untuk ketahanan energi nasional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  KSTI 2025  Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia  Inovasi  Ketahanan Energi Nasional  Presiden Prabowo  transisi energi  Riset  teknologi  industri 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp