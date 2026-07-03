Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Pertamina Hadirkan Program UMiMAX untuk Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 – 14:59 WIB
Pertamina Hadirkan Program UMiMAX untuk Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha - JPNN.COM
Pertamina menghadirkan program UMiMAX sebagai bentuk nyata dukungan kepada masyarakat rentan ekonomi. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kehilangan pekerjaan merupakan situasi yang berat bagi banyak orang.

Selain kehilangan sumber pendapatan, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) juga harus mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya.

Berdagang kecil-kecilan sering dianggap sebagai jalan keluar, namun keterbatasan modal dan kurangnya pengalaman dagang sering kali menjadi kendala, salah satunya dialami Rahmadi (30).

Baca Juga:

Sebagai seorang duda yang menjadi tulang punggung keluarga, Rahmadi harus menghadapi masa sulit setelah kehilangan pekerjaan dan menjadi korban PHK.

Di tengah keterbatasan kesempatan kerja dan kebutuhan keluarga yang terus berjalan, Rahmadi berusaha mencari berbagai cara agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peluang itu datang ketika Rahmadi bergabung dalam Program UMiMAX dan mendapatkan dukungan untuk menjalankan usaha warung kopi atau warkop.

Baca Juga:

Perlahan, usaha yang dijalankannya mulai berkembang dan menjadi sumber penghasilan yang lebih stabil.

Saat ini, usaha Rahmadi mencatat omzet sekitar Rp 1,9 juta per minggu.

Pertamina menghadirkan program UMiMAX sebagai bentuk nyata dukungan Pertamina kepada masyarakat rentan ekonomi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  UMiMAX  masyarakat rentan  Muhammad Baron  Usaha  UMKM 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp