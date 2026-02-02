Close Banner Apps JPNN.com
Pertamina Hulu Energi Catat Kinerja Solid di 2025, Produksi Migas Tembus 1,03 Juta MMBOEPD

Senin, 02 Februari 2026 – 21:08 WIB
PT Pertamina Hulu Energi mencatat kinerja solid di 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja hulu migas PT Pertamina (Persero) terus menunjukkan tren positif.

Hingga akhir Desember 2025, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina berhasil mencatatkan produksi minyak dan gas bumi sebesar 1,03 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD).

Produksi tersebut terdiri atas minyak sebesar 557 ribu barel per hari (MBOPD) dan gas bumi sebesar 2,76 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Capaian ini menegaskan peran strategis PHE dalam menjaga pasokan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dan tantangan global sektor energi.

Selain kinerja produksi, aktivitas operasi PHE sepanjang 2025 juga menunjukkan capaian yang solid.

PHE merealisasikan pemboran eksploitasi sebanyak 886 sumur, workover 1.288 sumur, serta kegiatan well service sebanyak 37.259 pekerjaan.

Di sisi eksplorasi, dilakukan pula survei seismik 2D sepanjang 2.931 kilometer dan survei seismik 3D seluas 855 kilometer persegi, serta pemboran eksplorasi sebanyak 20 sumur untuk mendukung keberlanjutan cadangan migas.

PHE juga mencatatkan kinerja signifikan dalam penguatan sumber daya dan cadangan migas.

Pertamina Hulu Energi berhasil mencatatkan produksi minyak dan gas bumi sebesar 1,03 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD) hingga akhir Desember 2025

