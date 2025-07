Pertamina Hulu Energi Raih Dua Penghargaan Internasional di Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menerima dua penghargaan dari ASEAN PR Network (APRN) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (7/7) lalu.

PHE mendapatkan penghargaan di dua kategori yaitu Best Government PR dan ASEAN Innovative Impact Leadership for Internal Communication.

Penghargaan diberikan pada acara The Kuala Lumpur International PR Conference (KLIP) yang diselenggarakan oleh APRN, Institute of Public Relations Malaysia (IPRM), World Comm Malaysia and Global Alliance for Public Relations and Communication Management.

PT. PHE setiap tahunnya menyelenggarakan beberapa Program Komunikasi Internal yang kreatif dan efektif dengan tema: Digital dan Keberlanjutan dalam Komunikasi Internal.

Dalam tema program ini terdapat beberapa program khusus, seperti Bercerita Visual (Visual Storytelling), Pemanfaatan Berbagai Media Digital, Konten Kreatif, Acara Inovatif, Komunikasi Internal dalam Keberlanjutan (Sustainability), Komunikasi yang berdampak, di dalam dan di luar perusahaan, dan Komunikasi Internal untuk Penguat Budaya Perusahaan.

Setiap tahun program komunikasi internal yang dilaksanakan dievaluasi melalui penelitian efektivitas yang mengukur ROI terhadap kontribusi terhadap reputasi dan keuntungan perusahaan.

The Power Internal Communication pada tahun 2024 merupakan buku yang dibuat untuk umum yang membahas tentang berbagai kegiatan komunikasi internal yang telah dilaksanakan dan dapat menjadi acuan bagi perusahaan sejenis lainnya.

PHE juga telah menghasilkan beberapa artikel jurnal nasional dan internasional untuk berbagi implementasi komunikasi internal yang inovatif sehingga dapat mempublikasikan pentingnya komunikasi internal perusahaan yang dapat menciptakan dampak bagi perusahaan.