Ekonomi - Industri

Pertamina Hulu Energi Terapkan Teknologi Pada Sumur Mature, DPR: Bukti SDM yang Andal

Rabu, 17 Desember 2025 – 03:49 WIB
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memperkuat posisi sebagai perusahaan hulu migas andalan nasional dalam mendukung swasembada energi. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo menilai kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam menerapkan teknologi dalam mengelola lapangan migas mature semakin andal.

”Ini menunjukkan SDM PHE mampu mengelola sumur-sumur mature dengan teknologi modern, mulai dari work over, perawatan sumur, hingga EOR. Ini bukti bahwa SDM PHE makin andal, matang secara teknis,” ujar Sartono.

Sartono berharap, PHE tetap berhitung dengan cermat. Pasalnya, kata dia, teknologi bukan sesuatu yang mudah.

”Tidak semua sumur bisa dipaksa menghasilkan minyak besar. Ada batas alamiahnya,” imbuhnya.

Berbagai upaya PHE, jelas Sartono, memiliki peran besar dalam menahan laju impor dan juga ketahanan energi.

”Tentu ada kontribusinya. Produksi lebih dari setengah juta barel per hari jelas membantu menahan laju impor dan menjaga pasokan energi nasional,” kata Sartono.

Sementara terkait ketahanan energi Sartono berharap, PHE tidak hanya mengandalkan sumur eksisting.

Lebih dari itu, Pertamina harus terus menemukan cadangan baru dan menjaga investasi teknologi.

Sebelumnya, PHE sebagai Subholding Upstream Pertamina menegaskan komitmen dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui pengelolaan lapangan migas mature.

