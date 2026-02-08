Pertamina Inisiasi Program UMiMAX: Jalan Ninja Pelaku Usaha Ultra Mikro Menjadi Besar

jpnn.com, JAKARTA - PT PertaminaI (Persero) melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) menginisiasi Program UMiMAX alias Ultra Mikro Pertamina Aksi.

Program ini dikhususkan untuk masyarakat yang perlu membuka usaha dengan skala sangat kecil (ultra mikro) untuk mendukung perekonomiannya, seperti karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau masyarakat kurang mampu.

"Saya adalah mahasiswa kesehatan. Ketiga adik saya juga masih sekolah, bahkan ada yang baru masuk TK. Alhamdulillah sejak gabung dengan UMiMAX, saya sangat terbantu untuk membayar biaya kuliah dan sekolah," ungkap Tasya Putri, salah satu pengusaha UMiMAX dengan dagangan Kopling (kopi keliling) di wilayah Pengadegan, Jakarta Selatan.

Ditemui di sela acara Silaturahmi Penerima Manfaat UMiMAX yang digelar di Taman Tebet, Jakarta pada Sabtu (7/2), Tasya bersyukur bisa bergabung menjadi mitra UMiMAX.

Menurut Tasya, langkah ini menjadi berkah, bahkan ia bisa membiayai kuliah untuk dirinya sendiri dan sekolah ketiga adiknya.

Tasya bercerita sebelum bergabung menjadi mitra, ia menjual gorengan namun omzetnya tidak memadai.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketersediaan BBM Bersubsidi di Bekasi Aman

Karena itu, Tasya tidak ragu mendaftar ketika mendapatkan informasi menjadi mitra UMiMAX.

"Setelah menjadi peserta UMiMAX, saya bersyukur bisa mendapatkan gerobak yang bagus, disertai dengan perlengkapan membuat kopi. Saya menjadi mitra sejak tahun 2025 lalu, omzet penjualan saya pun meningkat dua kali lipat," ungkapnya.