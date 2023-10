Pertamina Internasional Shipping Jadi yang Terbaik dalam Penghargaan Indonesia Best BUMN Award

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) berhasil menjadi salah satu perusahaan yang masuk kategori terbaik pada perhelatan "Indonesia Best BUMN Award".

Pada perhelatan yang telah dilaksanakan sebanyak 7 tahun ini, PIS mendapat penghargaan sebagai salah satu yang terbaik sebagai Best SOE and Subsidiaries with Top Financial Performance and Realizing Profit Growth Through Business Transformation.

Adapun penghargaan tersebut termasuk ke dalam kategori Logistics and Deliveries Industry.

Baca Juga: Pertamina Trans Kontinental Kembangkan Pengelolaan Sampah Berbasis Energi Bersih di Jambi

"Sebuah kebanggan bagi PIS untuk menjadi pemenang dalam Indonesia Best Award 2023. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik dan memajukan perekonomian nasional," ujar Direktur Keuangan PIS Diah Kurniawati dalam keterangannya, Jumat (27/9).

Menurut dia, perhelatan ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan akan menjadi sebuah motivasi untuk perseroan dan juga seluruh BUMN dalam memberikan kontribusi untuk negara dan masyarakat.

"Acara ini merupakan acara yang luar biasa karena ini akan menjadi motivasi bagi kami PIS dan juga untuk seluruh BUMN lainya untuk lebih memberikan kontribusi,” kata dia.

Diah menyebutkan bahwa PIS sebagai keluarga dari Pertamina Group di semester 1 2023 sukses mencatat kenaikan net profit sebesar 93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Melanjutkan peningkatan laba sebesar 62 persen di 2022, kami optimis di tahun ini kami bisa mencetak pertumbuhan kinerja positif," tuturnya. (mcr4/jpnn)