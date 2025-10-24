Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Jadi Sasaran Hoaks, Masyarakat Diimbau Lebih Jeli Menelan Informasi

Jumat, 24 Oktober 2025 – 13:31 WIB
Pertamina Jadi Sasaran Hoaks, Masyarakat Diimbau Lebih Jeli Menelan Informasi - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga meluruskan sejumlah informasi hoaks yang beredar di media sosial. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan dari berbagai BUMN, Pertamina mendapat serangan hoaks cukup masif pada 2024-2025.

"Jumlahnya banyak. Selama selama satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat 32 hoaks, scam, dan deepfake, yang menyasar pada Pertamina,” ujar Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin.

Menurut Loina, sebagian besar sasaran kepada Pertamina dikaitkan dengan politik.

Baca Juga:

Hal itu kemungkinan terjadi, karena tema kemandirian energi merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“(Sasaran kepada) Pertamina itu menarik. Polanya tidak selalu terkait dengan lowongan seperti di BUMN lain. Dari 32 kasus untuk Pertamina, hanya tiga hoaks terkait lowongan. Sedangkan sisanya lebih banyak berkaitan dengan politik. Ada 12 kasus," sebutnya.

Kasus hoaks terkait politik, menurut Loina, misal mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, tata niaga BBM oplosan, hoaks anggota DPR terima amplop sogokan dari Pertamina, serta hoaks tentang Ahok yang menyeret nama Jokowi dalam kasus Pertamina.

Baca Juga:

“Selain itu, hoaks soal peraturan yang melarang kendaraan dengan STNK mati untuk mengisi BBM di SPBU Pertamina,” kata Loina.

Sementara hoaks terkait Pertamina akan membayar setiap orang yang membuat narasi positif, Mafindo akan melakukan verifikasi.

Sebagian besar sasaran hoaks kepada PT Pertamina dikaitkan dengan politik. Simak selengkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  hoaks  PT Pertamina  BUMN 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp