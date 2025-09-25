Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Pertamina Jaga Energi di Papua Pegunungan, BBM Hadir di Distrik Kanggime dan Balingga

Kamis, 25 September 2025 – 10:30 WIB
Pertamina Jaga Energi di Papua Pegunungan, BBM Hadir di Distrik Kanggime dan Balingga - JPNN.COM
Pesawat pengangkut BBM mendarat di Bandara Karubaga, Papua Pegunungan. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, PAPUA PEGUNUNGAN - Pesawat pengangkut BBM mendarat di Bandara Karubaga, Papua Pegunungan meski disambut dengan rintik hujan.

Perjalanan BBM ini tidak berhenti di situ, karena selanjutnya 5 ribu liter solar diangkut menggunakan mobil menuju Distrik Kanggime, Tolikara dan 10 ribu liter Pertalite diantarkan untuk melayani masyarakat di Distrik Balingga, Lanny Jaya.

Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Awan Raharjo mengungkapkan di September ini, lembaga penyalur Pertamina sudah bisa melayani masyarakat di Distrik Kanggime dan Distrik Balingga.

Baca Juga:

"Hadirnya energi di dua distrik di Papua Pegunungan ini merupakan upaya luar biasa Pertamina Patra Niaga bersama seluruh pihak mulai dari BPH Migas, pemerintah daerah, pemilik lembaga penyalur hingga masyarakat sebagai konsumen yang kami layani," terang Awan Raharjo dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Perjalanan energi menuju Distrik Kanggime dan Distrik Balingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan setidaknya 2 moda transportasi.

BBM terbang menggunakan pesawat angkut selama sekitar 45 menit dari Timika, lalu melanjutkan perjalannya selama 2-3 jam sampai tiba di lembaga penyalur, semua dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang sering berubah-ubah di daerah Papua Pegunungan.

Baca Juga:

Saat ini, lembaga penyalur 86.990.03 di Distrik Kanggime dan lembaga penyalur 86.995.32 di Distrik Balingga menjadi tulang punggung untuk menjalankan roda transportasi sekaligus ekonomi di daerah tersebut.

Ke depan, distribusi BBM ke dua lembaga penyalur akan terus dimonitor, baik dari jumlah BBM yang diperlukan, maupun dari jenis produk yang disalurkan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar.

Ini komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga ketahanan energi, memastikan akses dan ketersediaan energi, serta energi yang terjangkau hingga ke wilayah 3T

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  BBM  Papua Pegunungan  Bandara Karubaga  pertalite  Solar  ketahanan energi  distribusi bbm 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp