Pertamina Jamin Stok BBM & LPG di Jawa Bagian Barat Aman Selama Arus Balik

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan seluruh pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman di masa arus balik Lebaran 2026.

Kepastian pasokan itu guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang kembali menuju wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi energi sudah mulai terlihat seiring dengan prediksi puncak arus balik yang jatuh pada 23-24 Maret dan gelombang kedua pada 28-29 Maret 2026.

Berdasarkan data penyaluran periode 9-26 Maret 2026, tercatat adanya pergeseran konsumsi yang signifikan di wilayah Jawa Bagian Barat.

"Gasoline (Bensin) naik 19,2% dari konsumsi normal akibat tingginya volume kendaraan pribadi," kata Satria, Kamis (26/3).

LPG mengalami kenaikan tipis sebesar 0,3% untuk kebutuhan rumah tangga pasca-lebaran. Sementara itu, solar justru mengalami penurunan sebesar 20,1%, sejalan dengan pembatasan operasional angkutan barang (SKB) selama masa mudik-balik.

"Kami telah melakukan build up stok BBM dan LPG agar kebutuhan masyarakat yang kembali ke Jakarta setelah mudik tetap terpenuhi tanpa kendala," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kepadatan di titik-titik krusial, Pertamina menyiagakan ribuan fasilitas layanan di sepanjang jalur tol, jalur wisata, dan lintas utama, di antaranya 427 Unit SPBU 24 Jam siap melayani pemudik.