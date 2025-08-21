Pertamina JBB dan WISE Edukasi Masyarakat soal Bank Sampah

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Fuel Terminal Cikampek menggandeng sekolah-sekolah di lingkungan sekitarnya sebagai pusat edukasi lingkungan sekaligus penggerak perubahan di masyarakat.

Hal itu dilakukan dalam hal pengelolaan sampah agar bernilai ekonomis.

"Kami gelar sosialisasi pengolahan sampah bersama Bank Sampah Waste Innovation for Social Empowerment (WISE) dan diikuti 26 Sekolah Dasar (SD) se-kecamatan Tirtamulya yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)," kata Area Manager Communications, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, Kamis (21/8).

Kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya dilakukan, yaitu pengembangan bank sampah bersama 200 siswa yang dilakukan di SMPIT Gema Insan Cendekia, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang.

Dalam kegiatan tersebut, para kepala sekolah mendapatkan materi mengenai berbagai strategi pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik, penerapan bank sampah di sekolah, hingga pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai tambah.

"Tidak hanya sebatas teori, kegiatan ini juga menghadirkan praktik baik pengelolaan sampah yang sudah berhasil diterapkan di sekolah-sekolah lain," ucapnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga sejalan dengan upaya Pemkab Karawang mengurangi timbunan sampah serta mendukung target pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya keterlibatan aktif kepala sekolah, diharapkan terbentuk sekolah yang menjadi tempat belajar dan karakter menjaga lingkungan.