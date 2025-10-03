Pertamina JBB - Jatimbalinus dan 142 Vendor Tandatangani Pakta Anti-Fraud

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) dan Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyampaikan komitmennya terhadap praktik bisnis yang bersih serta berintegritas.

Mereka mengajak ratusan mitra kerjanya untuk menandatangani Pakta Komitmen Anti-Fraud.

Aksi itu menjadi puncak acara Supplier Relationship Management (SRM) Summit 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (30/9) lalu.

Kegiatan itu juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, sebagai narasumber utama untuk memberikan paparan mengenai pencegahan tindak kecurangan (fraud).

"Kehadiran Kajati menggarisbawahi keseriusan kami membangun tata kelola yang transparan bersama seluruh rantai pasok," kata Direktur SDM & Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga, Putut Andriatno, Rabu (2/10).

Sebanyak 142 dari 238 perusahaan vendor turut diundang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Selain ajang penghargaan bagi mitra terbaik, SRM Summit 2025 juga menjadi juga menjadi forum edukatif untuk meningkatkan kesadaran akan praktik anti-fraud serta penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

“Kami ingin seluruh mitra bukan hanya menjadi rekan kerja, tapi juga bagian dari ekosistem bisnis yang sehat, beretika, dan berkelanjutan,” ujar Putut.