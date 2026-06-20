Pertamina Kian Diakui Dunia, Tulus Abadi Minta Layanan Publik Terus Ditingkatkan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat transformasi menuju energi bersih setelah masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi perusahaan di tingkat regional maupun global.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, di Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, pengakuan internasional yang diraih Pertamina harus menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan di berbagai aspek.

Tulus mengatakan masuknya Pertamina dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 menjadi pencapaian strategis yang memperkuat citra perusahaan di kancah internasional.

Sebagai perusahaan energi berskala global, reputasi tersebut dinilai memiliki nilai tambah bagi daya saing Pertamina.

"Posisi ini menjadi branding penting bagi Pertamina dalam konteks reputasi internasional. Bagaimanapun, Pertamina adalah perusahaan minyak global, sehingga masuk dalam Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026 memiliki nilai yang sangat strategis," ujar Tulus.

Meski demikian, dia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat perusahaan cepat berpuas diri.