JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pertamina Kokoh di Peringkat 1 Dunia Skor ESG di Sub Industri Integrated Oil and Gas

Kamis, 08 Januari 2026 – 09:10 WIB
Pertamina Kokoh di Peringkat 1 Dunia Skor ESG di Sub Industri Integrated Oil and Gas - JPNN.COM
Pertamina sukses mempertahankan posisinya pada peringkat ESG nomor 1 dunia di Sub Industri Integrated Oil and Gas dari 56 perusahaan migas terintegrasi lainnya. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Peringkat keberlanjutan PT Pertamina (Persero) terus meningkat.

Pada 31 Desember 2025, Pertamina memperoleh kenaikan skor ESG (Environmental, Social and Governance) dari Lembaga ESG Risk Rating Global Sustainalytics menjadi 23,1 (Medium Risk) dari sebelumnya 26,9 (Medium Risk) tahun 2024.

Penilaian yang lebih kecil lebih baik, karena menunjukkan tingkat risiko yang lebih rendah.

Melalui skor tersebut, Pertamina berhasil mempertahankan posisinya pada peringkat ESG nomor 1 dunia di Sub Industri Integrated Oil and Gas dari 56 perusahaan minyak dan gas terintegrasi lainnya.

Pertamina berada dalam 11 persen perusahaan Sub Industri Integrated Oil and Gas dengan kategori Medium Risk, sementara 32 persen dan 57 persen perusahaan pada sub industri sejenis berada pada kategori High Risk dan Severe Risk.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan peringkat ini mencerminkan keberhasilan Pertamina dalam mengelola risiko keberlanjutan secara komprehensif, sekaligus mempertegas komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan atau ESG di seluruh lini bisnisnya.

“Pengakuan dari lembaga ESG internasional menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan terus mendapatkan kepercayaan dunia,” ujar Baron dalam keterangannya, Kamis (8/1).

Penguatan kinerja ESG Pertamina juga tercermin dari pemeringkatan lembaga global lainnya.

Pertamina sukses mempertahankan posisinya pada peringkat ESG nomor 1 dunia di Sub Industri Integrated Oil and Gas dari 56 perusahaan migas terintegrasi lainnya

