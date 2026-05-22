Pertamina Lubricants Bawa Misi Besar di Busworld Southeast Asia Jakarta 2026

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:00 WIB

jpnn.com - Pertamina Lubricants memanfaatkan ajang Busworld Southeast Asia Jakarta 2026 untuk mempertegas komitmennya dalam mendukung efisiensi dan keandalan industri transportasi nasional.

Dalam pameran industri bus dan kendaraan komersial tersebut, Pertamina Lubricants menghadirkan solusi pelumasan unggulan untuk membantu meningkatkan performa armada sekaligus menekan biaya operasional.

Corporate Secretary Pertamina Lubricants Rika Gresia Wahyudi mengatakan, keikutsertaan perusahaan menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap perkembangan sektor transportasi yang terus berkembang.

"Keterlibatan kami dalam Busworld Southeast Asia 2026 merupakan kontribusi nyata terhadap perkembangan industri transportasi dan mobilitas nasional yang makin dinamis."

"Kami menghadirkan tim sales, teknikal spesialis, hingga distributor resmi untuk menjawab setiap pertanyaan pengunjung yang hadir seputar bisnis, diskusi teknis, hingga tentang kualitas produk," ucap Rika.

Dalam ajang tersebut, Pertamina Lubricants menampilkan Meditran Series sebagai salah satu solusi utama untuk kebutuhan operasional bus dan kendaraan komersial.

Salah satu produk unggulannya, Meditran SX Plus, dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal pada mesin sekaligus membantu operator armada mengurangi potensi biaya perawatan.

Produk ini memiliki kemampuan menjaga kestabilan viskositas pada suhu tinggi, sehingga pelumasan tetap optimal saat armada bekerja dalam beban berat maupun perjalanan jarak jauh.