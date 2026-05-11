Pertamina Lubricants Bawa Siswa SMK Selangkah Lebih Dekat ke Dunia Balap Profesional

jpnn.com - Suasana berbeda dirasakan puluhan siswa dan guru dari sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat berada di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada 8 Mei lalu.

Mereka tak hanya datang untuk menyaksikan GT World Challenge Asia 2026, tetapi juga mendapatkan kesempatan memahami lebih dekat bagaimana industri motorsport profesional berjalan.

PT Pertamina Lubricants menghadirkan pengalaman edukatif tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan kompetensi pelajar agar memiliki gambaran nyata tentang standar kerja di dunia industri global.

Sejumlah sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini ialah SMKN 2 Medan, SMKN 1 Talaga, SMKN 3 Salatiga, SMK Nusawungu, dan SMK Semen Gresik.

Dalam kegiatan itu, para peserta diajak menelusuri berbagai area penting di balik jalannya ajang balap internasional, mulai dari paddock, ruang kerja tim, hingga garasi tim-tim elite yang berlaga di lintasan Mandalika.

Salah satu pengalaman yang paling menarik perhatian ialah ketika para siswa mendapat akses melihat langsung Garage 75 yang diperkuat pembalap Indonesia Sean Gelael, serta aktivitas Lamborghini Squadra Corse.

Lewat kesempatan itu, mereka dapat menyaksikan bagaimana para mekanik, engineer, dan kru bekerja dengan ketelitian tinggi, koordinasi yang presisi, serta disiplin yang menjadi fondasi utama di dunia balap profesional.

Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Sigit Pranowo menegaskan pihaknya ingin menghadirkan ruang belajar yang lebih luas bagi generasi muda, tidak terbatas hanya di lingkungan sekolah.