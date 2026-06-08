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JPNN.com - Otomotif - Komersial

Pertamina Lubricants Beri Kejutan untuk 2.500 Guru, Siswa SMK Ikut Ambil Peran

Senin, 08 Juni 2026 – 04:08 WIB
Pertamina Lubricants Beri Kejutan untuk 2.500 Guru, Siswa SMK Ikut Ambil Peran - JPNN.COM
PT Pertamina Lubricants bersama Hasston Indonesia dan SMK Walang Jaya Jakarta menghadirkan kejutan bagi para guru di DKI Jakarta. Foto: Pertamina Lubricants.

jpnn.com - PT Pertamina Lubricants bersama Hasston Indonesia dan SMK Walang Jaya Jakarta menghadirkan kejutan bagi para guru di DKI Jakarta.

Melalui program Free Oil Day, sebanyak 2.500 anggota PGRI mendapatkan layanan perawatan kendaraan roda dua tanpa dipungut biaya.

Rangkaian kegiatan berlangsung di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

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Selain memberikan manfaat bagi para tenaga pendidik, kegiatan itu juga menjadi sarana pembelajaran bagi siswa sekolah vokasi.

Sebanyak 180 pelajar dari jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM) SMK Walang Jaya Jakarta dipercaya menangani proses penggantian oli dan pengecekan kendaraan peserta di bawah pendampingan yang telah disiapkan.

Kehadiran para siswa di lapangan menjadi bagian dari upaya mempertemukan dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.

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Dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan berskala besar, para siswa memperoleh pengalaman praktik yang mendekati kondisi kerja sesungguhnya.

Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pertamina Lubricants dalam menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pendekatan creating shared value (CSV).

PT Pertamina Lubricants bersama Hasston Indonesia dan SMK Walang Jaya Jakarta menghadirkan kejutan bagi para guru di DKI Jakarta.

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TAGS   Pertamina Lubricants  oli pertamina  Oli Enduro  guru  PGRI 
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