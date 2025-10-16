Close Banner Apps JPNN.com
Pertamina Lubricants Dampingi Sahabat Lapas & Difabel Menuju Kemandirian Lewat Program Ini

Kamis, 16 Oktober 2025 – 17:32 WIB
Pertamina Lubricants Dampingi Sahabat Lapas & Difabel Menuju Kemandirian Lewat Program Ini - JPNN.COM
Pertamina Lubricants memperkuat komitmen pemberdayaan melalui Enduro Entrepreneurship dengan mendampingi Sahabat Lapas dan Difabel menuju kemandirian. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Lubricants menghadirkan program pemberdayaan sosial Enduro Entrepreneurship Program, yang menaungi dua inisiatif unggulan, yakni Enduro Sahabat Lapas dan Enduro Sahabat Difabel.

Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk terus menghadirkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Melalui program ini, perusahaan berupaya memberi ruang bagi kelompok masyarakat rentan untuk mengembangkan potensi, membangun keterampilan, serta menemukan kembali keyakinan bahwa mereka mampu berdiri mandiri dan berkontribusi bagi lingkungannya.

Inisiatif ini dirancang sebagai program berkelanjutan yang tidak berhenti pada pelatihan semata, melainkan meliputi pendampingan usaha, penyediaan peralatan, dan penguatan jejaring bisnis bagi para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk mengelola usaha secara berkelanjutan.

Melalui Enduro Sahabat Lapas, Pertamina Lubricants memberikan pelatihan teknis otomotif, kewirausahaan, serta bantuan peralatan bengkel bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, para peserta dibekali keterampilan praktis dan jiwa kewirausahaan untuk mendukung proses reintegrasi sosial pasca asimilasi.

Kegiatan pembinaan meliputi pelatihan entrepreneurship, marketing & sales, perbengkelan, product knowledge, hingga digital marketing.

Pertamina Lubricants memperkuat komitmen pemberdayaan melalui Enduro Entrepreneurship dengan mendampingi Sahabat Lapas dan Difabel menuju kemandirian

