JPNN.com - Otomotif - Komersial

Pertamina Lubricants Digitalisasi Penjualan Oli, Jamin Produk Asli dan Praktis

Rabu, 15 Oktober 2025 – 15:00 WIB
Jangan salah beli oli. Foto: Pertamina Lubricants

jpnn.com - Mengganti oli kendaraan kini tak perlu lagi repot ke bengkel. Pertamina Lubricants resmi membuka official store di tiga platform e-commerce besar, yani Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop.

Langkah ini memudahkan konsumen di seluruh Indonesia mendapatkan oli asli Pertamina Lubricants dengan cara yang lebih praktis, aman, dan terpercaya.

Menurut Vice President Marketing & Sales Pertamina Lubricants Nugroho Setyo Utomo kehadiran toko resmi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan dan menghadirkan pengalaman omnichannel bagi pelanggan.

"E-commerce menjadi kanal penting untuk mendekatkan diri dengan konsumen."

"Kami ingin memastikan setiap pelanggan bisa memperoleh produk asli Pertamina dengan kualitas terbaik dan keamanan transaksi yang terjamin," ungkapnya.

Nugroho juga menambahkan bahwa saat ini tren “do it yourself” atau perawatan kendaraan mandiri terus meningkat.

Banyak pemilik mobil dan motor yang mulai memilih mengganti oli sendiri di rumah karena dinilai lebih fleksibel dan efisien waktu.

"Kami melihat tren itu tumbuh pesat. Karena itu, kehadiran online store Pertamina menjadi jawaban bagi mereka yang ingin tetap merawat kendaraan dengan cara aman dan mudah," ujarnya.

