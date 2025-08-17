Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pertamina Lubricants Hadir di IAM Malaysia 2025, Tawarkan Pelumas Unggulan Anak Bangsa

Minggu, 17 Agustus 2025 – 20:25 WIB
Pertamina Lubricants Hadir di IAM Malaysia 2025, Tawarkan Pelumas Unggulan Anak Bangsa - JPNN.COM
PT Pertamina Lubricants kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas pasar internasional. Foto: Pertamina Lubricants.

jpnn.com - PT Pertamina Lubricants kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas pasar internasional.

Kali ini, perusahaan pelumas nasional tersebut hadir di International Automodified (IAM) Malaysia 2025, ajang otomotif bergengsi yang berlangsung di Setia Convention Center, Selangor pada 16–17 Agustus 2025.

Partisipasi ini tak hanya memperkuat posisi Pertamina di industri otomotif regional, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan pelumas karya anak bangsa kepada konsumen Malaysia.

Baca Juga:

Dukungan Penuh KBRI Kuala Lumpur

Kehadiran Pertamina Lubricants di IAM Malaysia mendapatkan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.

Dukungan tersebut dinilai penting karena pameran otomotif bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia, khususnya sektor pelumas dan kreatif, untuk memperluas pangsa pasar di Negeri Jiran.

"Pertamina Lubricants merupakan pelumas asli karya anak bangsa. Kami memiliki brand Pertamina Fastron untuk mobil dan Pertamina Enduro untuk motor, yang menjadi flagship produk kami selain sub brand lainnya," ujar Vice President Sales & Marketing Overseas Pertamina Lubricants, Syafa’at Jajuli.

Baca Juga:

Jejak Pertamina di Malaysia dan Mancanegara

Menurut Syafa’at, pelumas Pertamina telah hadir di Malaysia lebih dari satu dekade dan diterima dengan baik karena kualitas serta harga yang kompetitif.

Produk tersebut kini bisa diperoleh melalui jaringan dealer dan workshop resmi di berbagai wilayah Malaysia, mulai dari Johor, Melaka, Kelantan, Penang, Selangor, Ampang Kuala Lumpur, hingga Perak.

PT Pertamina Lubricants kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas pasar internasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Lubricants  Pertamina  IAM Malaysia 2025  International Automodified Malaysia  pelumas 
BERITA PERTAMINA LUBRICANTS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp