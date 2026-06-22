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Pertamina Mandalika International Circuit Jadi Tempat Generasi Baru Pembalap Indonesia

Senin, 22 Juni 2026 – 11:33 WIB
Pertamina Mandalika International Circuit Jadi Tempat Generasi Baru Pembalap Indonesia - JPNN.COM
Pertamina Mandalika International Circuit menjadi sarana balap berstandar internasional untuk menempa para pembalap muda Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Pertamina Mandalika International Circuit merupakan wujud dukungan Pertamina kepada dunia balap dan talenta pembalap tanah air.

Keberadaan sirkuit internasional ini menjadi sarana balap berstandar internasional untuk menempa para pembalap muda Indonesia.

Pertamina Mandalika International Circuit, terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

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Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan, dengan homologasi kelas A atau sirkuit dengan lisensi keselamatan dan kelayakan tertinggi yang diberikan kepada sebuah sirkuit untuk menggelar balap motor kelas dunia seperti MotoGP.

Lisensi didapatkan dari FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), badan pengatur dan penyelenggara balap motor global.

VP Corporatae Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan kontribusi Pertamina ditandai dengan naming rights atau hak penamaan pada sirkuit yang diresmikan pada 21 November tahun 2024 lalu.

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"Keterlibatan Pertamina melalui Pertamina Mandalika International Circuit merupakan salah satu partisipasi Pertamina untuk mengembangkan pembalap-pembalap muda di Indonesia," kata Baron dalam keterangannya, Senin (22/6).

Lebih lanjut Baron menyampaikan, diharapkan sirkuit ini tidak hanya digunakan pada saat ajang MotoGP, namun juga menjadi sarana untuk mengasah pengalaman pembalap muda Indonesia khususnya yang saat ini mengikuti gelaran Pertamina Mandalika Racing Series Round 2 menuju anak tangga prestasi di tingkat internasional.

Pertamina Mandalika International Circuit jadi sarana balap berstandar internasional untuk menempa para pembalap muda Indonesia

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TAGS   Pertamina  Pertamina Mandalika International Circuit  pembalap  generasi baru  dunia balap 
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