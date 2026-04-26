JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Digelar, Dorong Kemajuan Pembalap Muda RI

Minggu, 26 April 2026 – 17:10 WIB
Pertamina terus berkomitmen mendukung perkembangan dunia motorsport nasional sebagai bagian dari upaya mendorong pembalap talenta muda Indonesia.

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina terus berkomitmen mendukung perkembangan dunia motorsport nasional sebagai bagian dari upaya mendorong pembalap talenta muda Indonesia.

Dukungan itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Motor Sportbike Pertamina Mandalika Racing Series 2026 yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, pada 24–26 April 2026

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron, mengatakan dukungan terhadap Mandalika Racing Series merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menciptakan pembalap talenta muda Indonesia.

“Pertamina Mandalika Racing Series menjadi wadah strategis untuk mengembangkan pembalap muda Indonesia sebagai pembekalan agar mampu bersaing di kancah internasional,” ujar Baron.

Pada seri pembuka ini, kompetisi menghadirkan enam kelas yang diikuti pembalap junior hingga profesional.

Empat kelas utama Kejurnas meliputi National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), Supersport 600 (SS600), serta Indonesia Junior Talent Cup yang merupakan transformasi dari kelas Junior Sport 150 U-15.

Selain itu, terdapat kelas pendukung Underbone 150 serta kelas baru Junior Sport 250 U-18 yang menjadi tahapan penjenjangan berikutnya bagi pembalap muda sebelum naik ke level profesional.

“Penguatan talenta ini merupakan bagian dari dukungan Pertamina terhadap Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat Sumber Daya Manusia, membangun generasi muda Indonesia yang kompetitif serta mendorong lahirnya generasi muda berprestasi yang siap bersaing secara global,” terang Baron.



BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
