Pertamina Mandalika Racing Series Round #3 Cetak Talenta Balap Masa Depan

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) Round #3 kembali membuktikan diri sebagai salah satu ajang balap motor paling bergengsi di Indonesia.

Selama tiga hari penyelenggaraan di Pertamina Mandalika International Circuit pada 24–26 Juli 2026, ratusan pembalap muda dari berbagai daerah bersaing ketat, sekaligus memperlihatkan semakin matangnya kualitas talenta balap nasional.

Sebanyak 107 starter atau pembalap, turun bersaing di berbagai kelas yang dipertandingkan, mulai dari National Sport 150cc, National Sport 250cc, Supersport 600cc, Indonesia Junior Talent Cup U-15, Underbone 150cc, hingga Junior Sport 250cc U-18.

Antusiasme peserta yang terus meningkat menjadi bukti Pertamina MRS semakin dipercaya sebagai panggung pembinaan pembalap menuju level yang lebih tinggi.

Ketua Pelaksana Pertamina MRS, Arif Syahbani, mengatakan penyelenggaraan putaran ketiga menghadirkan terobosan baru melalui penerapan sistem kualifikasi Q1 dan Q2 yang selama ini digunakan pada ajang balap dunia seperti Moto3, Moto2, hingga MotoGP.

Menurut Arif, penerapan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya membekali pembalap Indonesia dengan pengalaman dan pemahaman terhadap standar kompetisi internasional sejak dini, sehingga mereka semakin siap bersaing di level yang lebih tinggi.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Lewat Program CSR di Jabar

Di kesempatan yang sama, CEO Pride Motorsport Eddy Saputra menilai kualitas persaingan pada putaran ketiga semakin meningkat.

Selain jumlah peserta yang terus bertambah, kemampuan para pembalap juga menunjukkan perkembangan yang signifikan.