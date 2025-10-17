Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Manut Arahan Pemerintah Campur BBM dan Etanol 10 Persen

Jumat, 17 Oktober 2025 – 17:00 WIB
Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT. Pertamina Simon Aloysius mendukung penuh arahan pemerintah yang bakal mewajibkan seluruh bahan bakar minyak (BBM) untuk dicampur dengan etanol 10 persen (E10).

Menurut dia, campuran tersebut bukan hal baru, karena sudah diterapkan di beberapa negara yang mencampur etanol.

“Bahkan di Brasil, sudah beberapa tempat itu campuran 100 persen mandatori sudah E100. Tempat lain mungkin hanya E20,” ucap Simon di Istana Negara, pada Jumat (17/10).

Simon mengaku bahwa mencampurkan seluruh BBM dengan etanol 10 persen adalah ide Pertamina sendiri.

“Kami juga mendorong transisi energi dan penciptaan emisi yang lebih rendah utamanya dari produk BBM,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap penyusunan peta jalan atau roadmap dalam pengimplementasian E10.

Menurut dia, rencana untuk mengembangkan E10 berangkat dari keberhasilan pemerintah mengimplementasikan biodiesel, dari yang semula B10 atau campuran 10 persen minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) dengan 90 persen solar untuk bahan bakar diesel.

Kebijakan biodiesel tersebut sudah berkembang hingga B40, bahkan untuk 2026, pemerintah menargetkan pengimplementasian B50.

