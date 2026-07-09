Pertamina Memberdayakan Difabel Kampung Rajut, Jadi Inspirasi Green Warrior Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Kampung Rajut Binong Jati telah menjadi salah satu sentra rajut terbesar di Kota Bandung sejak 1970-an.

Berawal dari segelintir perajin, kawasan ini terus berkembang dan kini dikenal sebagai pusat kreativitas yang mampu mengolah benang menjadi beragam produk bernilai.

Seiring waktu, Kampung Rajut tidak hanya menjaga tradisi merajut, tetapi juga menjadi ruang lahirnya inovasi pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Melalui dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina, semangat tersebut semakin meluas dengan hadirnya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang tergabung dalam 'Komunitas Fable'.

Bersama Merajut Asa Kita, para perajin difabel memperoleh akses bahan baku, pendampingan, hingga pemasaran, sehingga mereka dapat berkarya dari rumah sesuai kondisi mobilitas masing-masing.

“Dulu kami kesulitan memasarkan hasil kerajinan. Sekarang kami bisa terus berkarya dan memiliki penghasilan yang lebih tetap. Di sini kami dipandang dari kemampuan, bukan dari keterbatasan,” ujar Koordinator Komunitas Fable, Elis Juwarsi.

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Saat ini, sekitar 10 anggota Komunitas Fable, aktif berkarya.

Kehadiran program tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, tetapi juga menghadirkan rasa percaya diri dan kesempatan yang selama ini sulit diperoleh di dunia kerja formal.