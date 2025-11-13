Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pertamina Memperkuat Bisnis Peserta UMK Academy 2025 Lewat Pelatihan Tematik

Kamis, 13 November 2025 – 11:10 WIB
Pertamina menggelar pelatihan tematik bagi ratusan pelaku usaha mikro dan kecil peserta program Pertamina UMK Academy 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggelar pelatihan tematik bagi ratusan pelaku usaha mikro dan kecil peserta program Pertamina UMK Academy 2025.

Pelatihan tematik ini bertujuan memperluas pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan daya saing pelaku UMK.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan Pertamina terus melakukan berbagai inovasi agar program Pertamina UMK Academy dapat membantu para pelaku usaha naik kelas lebih cepat.

Salah satunya dengan menggelar pelatihan tematik yang diikuti para peserta berdasarkan sektor usaha ditekuni, seperti craft, furniture, jewelry, food and beverage (F&B), agribisnis, jasa, teknologi, fesyen dan wastra.

Dengan adanya pelatihan yang terfokus sesuai sektor usaha, peserta tidak hanya mendapatkan ilmu secara teori, tetapi juga praktik langsung dengan didampingi para mentor ahli di bidangnya.

"Melalui pelatihan tematik ini diharapkan UMK dapat mengembangkan usaha sesuai sektornya, di mana mereka mendapatkan tambahan pengetahuan yang lebih spesifik, seperti untuk kelas fesyen lebih kepada trend mode, manajemen rantai pasok, dan lain-lain," ujar Baron dalam keterangannya, Kamis (13/11).

Dengan demikian, lanjut Baron, UMK lebih fokus dalam pengembangan usahanya, sehingga siap bersaing dan menjadi pemimpin pasar di sektor usaha yang ditekuninya.

TAGS   Pertamina  UMK Academy  usaha mikro dan kecil  pelatihan  pelaku usaha  Bisnis  Umk  UMKM 
